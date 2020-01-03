Rus uzman Libya tezkeresini değerlendirdi: Türk askeri danışman sayısı artabilir

Sputnik'e konuşan Rusya'nın başkenti Moskova'daki Ulusal Araştırma Üniversitesi Ekonomi Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Grigoriy Lukyanov, TBMM'de kabul edilen ve Libya'daki krizin çözümü için bu ülkeye Türk askerinin gönderilmesine izin veren tezkere hakkındaki görüşlerini paylaştı.

'Askeri danışman sayısı artırılabilir'

Lukyanov, "Türkiye'nin Libya'ya sağlayacağı askeri yardımın kapsamı hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Bundan dolayı, bugün itibarıyla bu yardımın nasıl olacağını söylemek zor. Şu anda bu yardım, kapsamlar ve alanlar bakımından yıl içinde gerçekleştirilen yardımla aynı seviyede. Yani askeri danışmanlar gönderiliyor, silahlar ve Türk personel tarafından kullanılan insansız hava araçları sevk ediliyor. Kısa vadede askeri danışman sayısının artırılmasını bekleyebiliriz. Sadece genelkurmay başkanlığı düzeyinde değil, farklı tugaylara da danışmanlar gidebilir" dedi.

Komplike modern silahlarda uzman operatörlerin Libya'ya gitmesinin beklenebileceğini kaydeden Lukyanov, Türk pilotlar tarafından kullanılabilecek güdümlü hava araçlarının da Libya'ya sevk edilebileceğinin altını çizdi.

'Erdoğan kararı büyük oranda destek buldu'

Lukyanov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı Libya'ya asker gönderme kararının büyük oranda destek bulduğuna dikkat çekti.

"Bugün itibarıyla ülkede bu konuda ciddi bir bölünme yok. Oylama sonuçlarından bile milletvekillerinin büyük bölümünün Cumhurbaşkanı'nın yanında yer aldığını görüyoruz. Sadece iktidar partisi ve müttefikleri değil, muhalefetin bir kısmı da bu kararı destekledi. Şu anda Türkiye, bu karar nedeniyle önemli bir kayıp yaşamadı" diye devam eden Lukyanov, bu kararın Türkiye'nin milli gururunu pekiştirdiğini ifade etti.

'Askeri kayıp yaşanırsa Erdoğan'ın pozisyonu sarsılabilir'

Diğer taraftan Lukyanov, operasyonun mali boyutu ile Türk ordusunun kayıp verip vermeyeceği konusunda bazı şüpheler bulunduğunu söyledi. Rus uzman, askeri kayıpların olması halinde ciddi soruların sorulacağını ve Cumhurbaşkanı'nın pozisyonunun sarsılabileceğini kaydetti.

Lukyanov, "Ancak Türkler, Libya'nın ne olduğunu çok iyi anlıyor ve orada ne için mücadele ettiklerinin bilincindeler. Bu nedenle, durumun belirsizliğine rağmen, Türklerin çoğunluğu hükümetin bu kararını destekliyor" diye ekledi.