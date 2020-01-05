Geleceğin Rus savaş uçakları ABD basınında

ABD merkezli Military Watch adlı askeri tarih dergisi, Rusya’nın geleceğe dönük hangi savaş uçaklarını kullanacağı ve bu hava araçlarının hangi özellikleri barındıracağı konusunda öngörülerde bulundu.

Military Watch dergisi 2020’den itibaren Rusya‘nın kullanacağı savaş uçaklarıyla ilgili tahminlerin yer aldığı bir makale yayımladı. Derginin yaptığı sıralamanın başında yeni nesil Tupolev PAK DA hayalet stratejik bombardıman uçağı yer aldı.

Rusya’nın bu uçakla ABD’nin B-21 Raider ve Çin yapımı H-20 uçaklarına yanıt vermiş olacağı belirtilen yazıda, Rus uçağının hipersonik balistik füzeler dahil geniş bir mühimmat yelpazesini kullanabileceği kaydedildi.

Listenin ikinci sırasında ise MiG-41 avcı uçağı gösterildi. Makaledeki öngörüye göre bu uçak, MiG-25 ve MiG-31 önleme avcı uçaklarının üstünlükleri ile yeni nesil teknolojileri bir araya getirerek, düşmanın uydularını tehdit edecek.

Sıralamanın daha altında mevcut modellerin geliştirilmesiyle ortaya çıkabileceği varsayımına dayanan uçak modellerin listesini sunan dergi, MiG-29 avcı uçağının daha geliştirilmiş bir versiyonunun ortaya çıkabileceğini belirtti. Bu uçakta, modern MiG-35’in motor, sensör takımı ve gelecek nesil mühimmat kullanma yeteneği gibi birçok özelliğinin bulunabileceğine dikkat çekti.

Yapay zeka özelliği

En yeni Su-57 avcı uçağının da yeni nesil teknolojilerle daha ileri seviyede geliştirilebileceği vurgulanan yazıda, Rus hayalet uçağının, yapılacak modernizasyon sayesinde lazer silahlar ve yapay zeka ile donatılan altıncı nesil savaş uçakları grubunda yer alacağı ifade edildi.

Listenin sonunda dikey kalkış ve iniş yapabilen Sovyet yapımı Yak-141 uçağını gösteren Military Watch, Rusya’ya Sovyetler Birliği döneminden miras kalan bu uçağın yapım teknolojileri ile modernize edilmiş bir versiyonunu üretebileceğini, yeni uçakta aktif faz dizinli radar ve yeni mühimmatları kullanma yeteneği gibi yeni özelliklerin bulunabileceğini öngördü.