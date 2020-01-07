Nebenzya, ABD’nin BMGK’ya sunduğu Irak tasarısını neden veto ettiklerini açıkladı

Daha önce ABD’li diplomatlar, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ne düzenlenen saldırıyı kınayan tasarının BMGK’dan geçmemesi nedeniyle Rusya ve Çin’i suçlamıştı.

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ülkesinin diplomatik kurumlara yapılan her türlü saldırıları kınadığını kaydederek, Rus diplomatların ABD’nin bu tasarısını onayladığı ve hazır olduğu, ama son anda, İranlı komutan Kasım Süleymani’nin öldüğü Bağdat saldırısının meydana geldiğini belirterek, "Tüm uluslararası normlar açısından yasadışı bir saldırı" dedi.

Bu olayın, ABD’nin sunduğu tasarıyı tamamen farklı bir bağlama soktuğunu söyleyen Rus diplomat, "Bunu görmezden gelmek mümkün değildi. BMGK Başkanı’nın açıklamasına değişiklikler teklif edebileceğimizi, ama bu değişiklikler kesinlikle Amerikan meslektaşlarımız için kabul edilemez olacağını söyledik" ifadelerini kullandı.

ABD Büyükelçiliği’ne saldırının, ABD’nin Irak’taki güçlere saldırılara tepki olduğunu hatırlatan Nebenzya, BMGK’nın Süleymani cinayetiyle ilgili tasarıyı onaylama ihtimalinin de sıfır olduğunu itiraf etti.