Rus-Türk ticaret hacmi 2019'da 21.7 milyar dolara yükseldi

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul ziyareti öncesi iki ülke arasındaki ticari işbirliğine ilişkin bazı verileri açıkladı.

Açıklamada, "Daha önce Türkiye'ye uygulanan özel ekonomik önlemlerin kaldırılmasıyla ticaret hacminde artış yaşandı. 2019 yılında ikili ticaret hacmi, 2018'e kıyasla yüzde 2.5 artışla 21.7 milyar dolara yükseldi" dendi.

Kremlin, Türkiye'ye ihracatın 17.75 milyar dolar seviyesinde korunduğunu, Türkiye'den ithalatın ise yüzde 15.4 artarak 3.46 milyar dolar seviyesini gördüğünü kaydetti.

Rusya'dan Türkiye'ye ihracatta fosil yakıt ve yakıt ürünleri (yüzde 58.7), metal ve metal ürünleri (yüzde 25) öne çıkarken, Rusya'nın Türkiye'den yaptığı ithalatın büyük bölümünü makineler, ekipman ve taşıtlar (yüzde 28.3), gıda ürünleri (yüzde 31.3), tekstil ve ayakkabı (yüzde 18.1) oluşturdu.

Rusya ve Türkiye'nin birbirlerinin topraklarında karşılıklı olarak gerçekleştirdikleri yatırım projeleri dikkate alındığında, toplam yatırım hacminin yaklaşık 10'ar milyar dolar olduğu kaydedildi.