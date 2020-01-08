Rus Senatör Kosaçev, TürkAkım’ın açılışının önemine vurgu yaptı

Russia Today’e (RT) konuşan Kosaçev, bugün İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un katıldığı törenle açılışı yapılan TürkAkım doğalgaz boru hattının tam kapasiteyle çalışmaya başlamasının önemine vurgu yaptı.

Kosaçev, “Bu projenin önemini abartmak zor. İlk ve en önemli husus, bu hattın Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere yabancı ülkelere Rus yakıtının tedarik alternatiflerini çeşitlendirecek farklı bir rota olması. Hasımlarımızın bu rota çeşitlendirme projesinin önünde nasıl sorun yaratmaya çalıştıklarını gördük. Bu nedenle TürkAkım’ın tam kapasite ile çalışmaya başlaması daha da önemli” ifadelerini kullandı.

TürkAkım’ın açılışının tüm dünyaya Rusya’nın enerji kaynaklarını siyasi amaçlar uğruna kullanmadığını gösterdiğine dikkat çeken Kosaçev, şöyle konuştu:

“Bu Avrupa’daki enerji güvenliğini sağlama faktörü ve aynı zamanda, Rusya’nın enerjiyi siyasi bir silah olarak kullanmadığını, kullanmamakta olduğunu ve kullanmak niyetinde olmadığını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bizim için yabancı ortaklarımıza yönelik inşa edilen her bir gaz hattı bir yatırım, çalışması gereken bir garantidir.”

TürkAkım’ın devreye alınmasının Rusya için, Türkiye ile karşılıklı menfaate dayalı ortaklık ilişkilerinin geliştirildiği bir platform olarak ta önem taşıdığını söyleyen Kosaçev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu projeyi özellikle Türkiye ile anlaşarak, başlamayı, sürdürmeyi ve tamamlamayı başardık. Türkiye Rusya'nın en önemli ortağıdır, NATO’ya üye olan, Batı ile müttefiklik ilişkileri kuran, fakat buna rağmen bağımsız dış politikası olduğunu kararlılıkla gösteren bir ülkedir.”