Rusya Dışişleri Bakanlığı: Hafter ve Serrac bugün Moskova'da bir araya gelecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Libya Ulusal Mutabakat Hükümet lideri Fayiz Serrac ve Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter bugün Moskova'da bir araya gelecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Libya Ulusal Mutabakat Hükümet lideri Fayiz Sarrac ve Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter'in bugün Moskova'da bir araya gelecekleri belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da bugün sabah saatlerinde Moskova'ya gitmişti. Rus muhataplarıyla bir araya gelecek bakanlar ve Fidan, iki ülke arasında varılan mutabakatlar sonucunda bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak.

İki ülke liderinin çarşamba günü İstanbul'da bir araya gelmesinin ardından Libya'da ateşkes çağrısında bulunmaları ve sürecin olumlu başlaması da Türk heyetin Moskova görüşmelerinde ele alınacak.