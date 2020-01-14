Rus senatör: Rusya’daki görüşmeler Libya’da barışçıl çözüm için zemin hazırladı

Rus senatör Oleg Morozov, Libya Ulusal Ordusu Komutanı General Halife Hafter ile Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın katılımıyla Moskova'da yapılan görüşmenin Libya'da barışçıl bir çözüm için zemin hazırladığını söyledi.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Dış İlişkiler Komitesi üyesi Oleg Morozov, Moskova'da gerçekleşen Libya taraflarının görüştüğü toplantıya ilişkin “Görüşme sonuçları elbette çok olumlu. Bu, barışçıl çözüm yolunda daha fazla ilerleme kaydetmek için oluşturulan zemindir” dedi.

Halife Hafter’in anlaşmayı imzalamadan Moskova’dan ayrılmasının siyasi aşamaya geçişi ciddi şekilde zorlaştırdığına vurgu yapan Morozov, “Onun rızası olmadan ilerlemek çok sıkıntılı olacak. Ancak, onu müzakere sürecine dahil etme şansının olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Halife Hafter’in, sonuç bildirgesine olumlu yaklaştığını ancak metni imzalamadan önce Libya Ulusal Ordusu'nu destekleyen aşiretlerin liderleriyle görüşmek için 2 gün süre aldığını belirtmişti.