Federal Vergi Dairesi Başkanı Mişustin, Putin'in başbakanlık teklifini kabul etti

Kremlin’in açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Vergi Dairesi Başkanı Mihail Mişustin’e başbakanlık görevine geçmesini önerdi.

Açıklamada, “Başkan Vladimir Putin, Mihail Mişustin ile toplantı yaptı ve kendisine başbakanlık görevine geçmesini önerdi. Olumlu yanıt alan Putin, Mişustin’in başbakanlık görevine adaylığını (Rusya parlamentosunun alt kanadı) Devlet Duması’nın onayına sundu” ifadelerine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Federal Meclis konuşmasının ardından Rus liderle bir araya gelen Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, hükümetin tümüyle istifa edeceğini söylemişti.

Medvedev, "Bu koşullar dahilinde, Rusya Anayasası'nın 117. maddesi uyarınca hükümetin tümüyle istifa etmesinin doğru olacağını düşünüyorum" diye konuşmuştu. Putin, Medvedev'in yeni pozisyonunun Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olacağı belirtmişti.

Mişustin kimdir?

53 yaşındaki Mişustin, 2010'dan beri Federal Vergi Dairesi Başkanlığı görevini yürütüyor. Uzun yıllardır hükümette çalışan Mişustin'in ekonomi doktorası yaptığı biliniyor.