Rusya’da Birleşik Rusya Partisi, Federal Vergi Dairesi Başkanı Mişustin’in adaylığını onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başbakanlık görevine geçmesini önerdiği Mişustin, bugün Birleşik Rusya partisinin genel kurul toplantısına katıldı.

Partide oy birliği ile Mişustin’in adaylığı kabul edildi.

Toplantıda sonrasında partinin Genel Sekreteri Andrey Turçak, Mişustin’i desteklediklerini açıkladı.

Duma, Mişustin’in adaylığını inceleyecek

Duma ise bugün yapılacak oturumda Mişustin’in adaylığını inceleyecek.

Kremlin’in açıklamasına göre Putin, Federal Vergi Dairesi Başkanı Mihail Mişustin’e başbakanlık görevine geçmesini önermişti.

Putin'in Federal Meclis konuşmasının ardından Rus liderle bir araya gelen Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, hükümetin tümüyle istifa edeceğini söylemişti. Kremlin ise daha sonra Putin’in Medvedev hükümetinin istifasına ilişkin kararnameyi imzaladığını duyurmuştu.