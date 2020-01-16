Kadirov’un sözcüsü: Tedavi gördüğü için geçici olarak görevini bıraktı

Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadirov’un Sözcüsü Alvi Karimov, liderlerinin tedavi gördüğü için görevini geçici olarak bıraktığı açıklamasını yaptı.

Karimov, Kadirov’un görevini bir süreliğine Başbakan Müslim Huçiyev’e bırakması ile ilgili “Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, tedavi görüyor” ifadelerini kullandı.

Karimov, ülkenin anayasasına göre, mevcut lider iyi olmadığında ya da izindeyken başbakanın söz konusu görevi üstlendiğini ifade etti.

“Bu standart bir uygulama” diyen Karimov, Rusya’nın tüm bölgelerinde bu uygulamadan yararlanıldığını kaydetti.

Kadirov, dün geçici iş göremezlik nedeniyle Çeçenistan liderliği görevini bir süreliğine bıraktığını ve Başbakan Müslim Huçiyev’i vekil olarak görevlendirdiğini açıkladı.

Bu haberin, dün Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev hükümetinin istifasının ardından gelmesi, daha geniş çaplı bir değişime gidilip gidilmediği sorusunu beraberine getirmişti.