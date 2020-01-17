Putin ile AB Konseyi Başkanı Michel, Libya’yı görüştü

AB Konseyi’nden yapılan açıklamada, “Libya’daki kriz bölgede önemli riskler doğuruyor” ifadeleri yer aldı.

Libya’daki silahlı çatışmaları sonlandırmanın önemini değerlendiren Putin ve Michel’in, “tüm tarafların ateşkes konusunda anlaşacağı ve politik süreci yeniden başlatacağı” umudunu dile getirdi.

Michel’in, AB’nin Birleşmiş Milletler ve Berlin sürecinin çabalarını tamamen desteklediğinin altını çizdiğini bir kez daha söylediği ifade edildi.