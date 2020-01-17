Lavrov: DSG'nin militanları para karşılığı serbest bıraktığına dair endişe verici bilgiler geliyor

Lavrov, Rusya diplomasisinin 2019 yılındaki çalışmalarının değerlendirildiği basın toplantısında Fırat'ın doğusundaki kamplarda tutulan militanların DSG üyeleri tarafından para karşılığı serbest bırakıldığına ve Suriye'nin diğer bölgelerine kaçtıklarına dair bilgiler geldiğini ifade etti.

'ABD'yi uzun süredir uyarıyorduk'

‘Kampları denetimleri altında tutan DSG güçlerinden çoğu Kürt birlikleri’

Bu bilgilerin çok endişe verici olduğunu ve Rusya'nın bunları doğrulatmaya çalıştığını kaydeden Lavrov, "DSG üyeleri üzerinde nüfuzu bulunan ABD'li partnerlerimizi uzun süredir uyarıyorduk. Kamplardaki militanların tutuklu olduklarını ve oradan kaçmamaları gerektiğini söyledik. Maalesef bunların gerçekleşme riski var" dedi.

"DSG güçlerinin kontrolü altındaki kamplarda 10.000'e yakın militan bulunuyor" diyen Lavrov, söz konusu kampları denetimleri altında tutan DSG güçlerinin ise çoğunlukla Kürt birliklerinden oluştuklarını söyledi.

Türkiye, YPG'yi PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.