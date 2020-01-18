Putin, devlet başkanının süresiz görevde kalmasına karşı olduğunu söyledi

Putin, devlet başkanının görev süresinin ‘belirli bir dönemle sınırlı’ kalmaması ve bunun için Anayasa’da gerekli değişiklerin yapılmasını isteyen bir gaziye verdiği yanıtta, “İktidarda kalma süresine ilişkin olarak, anlıyorum ... bu, birçok insanımımızın toplumsal istikrar, devlet istikrarı, iç ve dış istikrar konularından duydukları endişelerden kaynaklanıyor.

Aynı zamanda, devleti yönetenlerin son günlerine kadar iktidarda kalarak, iktidarın dönüşümü için gerekli koşulları sağlamadan ayrıldıkları 80’li yılların ortalarındaki duruma geri dönmek çok endişe verici olurdu. Size bundan dolayı teşekkür ediyorum, ancak böyle bir duruma, 80’li yılların durumuna dönmemek daha iyi olur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.