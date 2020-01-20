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    Russian President Vladimir Putin speaks with Prime Minister Dmitry Medvedev before a meeting with members of the government in Moscow, Russia January 15, 2020. Sputnik/Dmitry Astakhov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

    Putin anayasa değişikliği tasarısını Duma'ya sundu: Devlet başkanı en fazla 2 dönem görev yapabilecek

    © REUTERS / SPUTNIK
    Rusya
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    Rusya Devlet Başkanı Putin, anayasada değişiklikler yapılmasını öngören yasa tasarısını parlamentonun alt kanadı Duma'ya sundu. Tasarıya göre, farklı şekilde yorumlanabilmesi nedeniyle devlet başkanının 2 dönemden fazla görev yapmasının önünü açan maddede düzeltme yapıldı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Anayasası çalışma grubu tarafından hazırlanan değişiklik önerilerini içeren yasa tasarısını Duma'ya sundu.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamasına göre Duma'da yapılacak görüşmeler sırasında Putin'i anayasa komisyonu eş başkanları Andrey Klişas, Pavel Kraşeninnikov ve Taliya Habriyeva temsil edecek.

    Duma'da tasarının görüşülmesine 23 Ocak'ta başlanacak.

    Tasarının yasalaşması halinde bir Rusya vatandaşı, artık 2 dönemden fazla devlet başkanı olarak görev yapamayacak.

    'Aynı kişi iki dönemden fazla devlet başkanı olamayacak'

    Mevcut yasanın ilgili maddesinde yer alan 'üst üste' ifadesi nedeniyle farklı yorumlanan devlet başkanlığı görev süresine ilişkin olarak yeni anayasada daha net ve yoruma kapalı bir ifade kullanılıyor. Tasarıda ilgili maddenin şu şekilde tadil edilmesi önerildi:

    "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı, genel, eşit ve doğrudan seçme hakkına istinaden Rusya Federasyonu vatandaşları tarafından gizli oylamayla 6 yıllık süre için seçilir. Aynı kişi, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı görevinde iki dönemden fazla bulunamaz."

    Putin, 19 Aralık'taki yıllık basın toplantısında bu konuda hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

    "İlgili maddeden 'üst üste' ifadesi çıkarılabilir. Bu sadık hizmetkarınız iki dönem üst üste görev yaptı, sonra görevden ayrıldı ve devlet başkanlığı görevine dönmek için anayasal hakka sahip oldu, zira artık üst üste iki dönemden fazla olmuyordu. Ancak bu, bazı siyaset bilimcilerini, kanaat önderlerini rahatsız ediyor, bu ifade çıkarılabilir sanırım."

    Vladimir Putin
    © Sputnik /
    Putin: Rusya halkının anayasa değişikliklerini destekleyeceğinden eminim

    Devlet başkanı adaylarında aranacak şartlar

    Yasa tasarısında devlet başkanı adaylarında aranan şartlar da belirtildi.

    En az 35 yaşına girmiş ve en az 25 yıldır sürekli olarak Rusya'da yaşayan, yabancı vatandaşlığı bulunmayan Rusya vatandaşları devlet başkanlığına adaylığını koyabilecek.

    Başbakanlık için en az 30 yaş aranacak

    Başbakan ve bakanlar, Duma'nın onayının ardından devlet başkanının ilgili kararnameyi imzalamasıyla göreve gelecek. En az 30 yaşında olan, ikinci vatandaşlığı veya başka bir ülkede oturma izni bulunmayan Ruslar başbakan ve bakan olabilecek.

    Milletvekilliğine aday olma şartları

    Milletvekilliği için ise en az 21 yaşında olma, ikinci vatandaşlığa veya başka bir ülkede oturma iznine sahip olmama şartları aranacak.

    Anayasa değişikliği yasa tasarısı, halk oylamasına sunulacak.

     

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