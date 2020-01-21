Rusya'da koronavirüs alarmı: Bölge ülkelerinden gelenlere yönelik denetimler sıkılaştırıldı

Çin'de ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen 'gizemli hastalığın' sebebi olarak görülen yeni koronavirüsü, Rusya'yı alarma geçirdi. Rusya'nın en doğusundaki Primorskiy Kray'da, Çin ve diğer bölge ülkelerinden gelenlerin ülkeye girişi sırasındaki denetimler sıkılaştırıldı.

Primorskiy Kray'daki Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) uzmanları, koronavirüsün Çin'de yayılması nedeniyle Çin ve virüsün belirtilerinin görüldüğü ülkelerden gelen yolculara yönelik denetimleri artırdı.

Rospotrebnadzor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Primorskiy Kray'da bulunan Rus devlet sınırlarındaki geçiş noktalarında sıhhi denetim yapılıyor. Çin de dahil olmak üzere enfeksiyon hastalıklarının etkili olduğu ülkelerden gelenler, uzaktan ateş ölçer cihazlar yardımıyla sağlık kontrolüne tabi tutuluyor."

Çin'de 'gizemli hastalık' nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti

Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan yeni bir koronavirüsün neden olduğu gizemli hastalık nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Virüsten kaynaklanan salgın, 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınını hatırlattığından ülkede endişeye yol açmıştı.

Çinli yetkililer, gizemli hastalığa ilişkin yapılan ilk incelemelerin,hastalığın SARS, Ortadoğu Solunum Sendromu (MERS), influenza, kuş gribi ve adenovirus olmadığını ortaya koyduğunu ifade etmişti.

Öte yandan, Hong Konglu uzmanlar virüsün genetik yapısının SARS ile yüzde 80 örtüştüğünü belirtmişti.

Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya ve Tayland'da da bu hastalığın belirtilerini gösteren kişiler tedavi altına alınmıştı.