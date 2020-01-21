Rusya Başbakanı Mişustin yeni hükümetin öncelikli hedeflerini açıkladı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin öncelikli hedeflerinin demografi, çocuklu ailelere destek, kaliteli eğitim ve sağlık hizmeti olduğunu söyledi.

Yeni bakanlar kabinesiyle yaptığı toplantıda konuşan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yeni hükümetin önceliklerini açıkladı. Mişustin yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Çalışmamızın ana yönleri hakkında kısaca konuşmak istiyorum. Birincisi, Devlet Başkanının Federal Meclis konuşmasında belirlediği görevlerin uygulamanmasına mümkün olduğunca çabuk başlamamız gerektiğidir. Bunlar; demografi, çocuklu ailelere destek, vatandaşların gelir seviyesinin yükseltilmesi, devletin yardımına ihtiyaç duyanlara destek, kaliteli eğitim ve sağlık hizmetleridir. Bunlar, halkımızın yaşam standardını yükseltmek için gerekli şeyler. Bunlar bizi bekleyen en öncelikli görevlerimiz.”



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz hafta Federal Meclis’te yaptığı konuşmada, Rusya'da orantılı, geniş ölçekli ve etkili bir aile desteği sistemi kurulması gerektiğini belirterek, sosyal destek önlemlerinin önemine vurgu yapmıştı.