Simonyan yalanladı: Hastaneye kaldırılmadım

Russia Today (RT) ve Sputnik’in Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, hakkındaki kalbinde sorun olduğu gerekçesiyle hastaneye kaldırıldığı haberlerini yalanladı.

Basında Simonyan’ın kalbindeki bir sorun nedeniyle bir iş toplantısı sırasında hastaneye kaldırıldığı iddiası yer aldı.

Simonyan ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu bilginin doğru olmadığını ifade etti.

Simonyan, “Basındaki kalp krizi geçirdiğime ilişkin haberler doğrultusunda açıklıyorum: Kalp krizi geçirmedim, kalbimin olmayışı gibi basit bir nedenden ötürü geçiremem de…” ifadelerini kullandı.

В связи с сообщениями не отошедших от новогодних праздников сми о том, что у меня сердечный приступ, заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) January 22, 2020

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