Lavrov: Suriye ordusu, Türkiye ve Irak sınırlarının büyük bölümünde kontrol yeniden sağladı

Sergey Lavrov ile BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'deki son gelişmeleri ele almak üzere Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin başında konuşan Lavrov, "Sahada durum iyiye gidiyor. Militanların kontrolündeki bölgelerin yüzölçümü azalmaya devam ediyor. Suriye hükümeti, Türkiye ve Irak sınırlarının büyük bölümünde kontrolü yeniden sağladı" dedi.

Lavrov, hem İdlib gerilimi azaltma bölgesinde hem de Suriye'nin kuzeydoğusunda varlığını sürdüren terör örgütlerinin yok edilmesi için çalışmaların sürdüğünü de vurguladı.