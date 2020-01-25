Rusya Devlet Başkanı Putin deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başsağlığı diledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Elazığ’da büyük hasara yol açan depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten bir telgraf gönderdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

Kremlin basın servisi tarafından yayınlanan taziye telgrafında “Rusya, bu felakette yakınlarını kaybeden ailelerin acı ve üzüntülerini paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyor” ifadeleri yer aldı.