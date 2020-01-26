Rusya’da tutuklu olan İsrailli kadın Issachar, affedilme talebinde bulundu

Issachar’ın avukatlarının açıklamasında, müvekkillerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den affedilmeyi istediği belirtildi.

İsrail, Rusya’daki bir mahkeme tarafından uyuşturucu bulundurma suçlamasıyla ekim ayında yedi buçuk yıl hapis cezasına mahkum edilen Issachar’ın serbest bırakılması çağrısını yapıyordu.

Rusya lideri Putin, geçtiğimiz haftaki İsrail ziyareti sırasında Issachar’ın annesiyle bir araya gelmiş ve ‘her şeyin yoluna gireceği’ mesajını vermişti.

Söz konusu buluşmanın ardından Putin’in Issachar’ı affetmesinin mümkün olup olmadığı sorulunca, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bunun olabilmesi için İsrailli kadının ilk önce resmi yoldan affedilme talebinde bulunması gerektiğini söylemişti.

Bu nedenle, avukatlarının resmi olarak affedilme talebinde bulunduğunu açıklaması, Issachar’ın serbest bırakılmasının önünü açtığı şeklinde yorumlanıyor.