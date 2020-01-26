Türkiye, Rusya’ya Vladivostok’tan e-vize ile kolayca giriş yapabilecek ülkeler listesine girdi

Mişustin’in imzaladığı ve Bakanlar Kabinesi’nin resmi sitesinde yer alan talimatnameye göre aralarında Türkiye’nin de bulunduğu toplam 53 ülkenin vatandaşları, Rusya’ya Vladivostok limanından e-vize alarak kolayca giriş yapabilecek.
Belgedeki listede belirtilen ülkelerin vatandaşlarına, Vladivostok limanındaki giriş noktalarında elektronik ortamda tek girişli ticari vizeler, ayrıca turistik ve insani vizeler oluşturulabilecek.
Listeye giren ülkelerin arasında Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Japonya, Çin, İsveç, İsviçre ve diğer ülkeler yer alıyor.
Tam listeye Rusya hükümetinin resmi sitesindeki http://government.ru/docs/38847/ linkinden ulaşılabiliyor.
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