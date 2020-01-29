Rusya ve Suriye, İdlib'deki militanlara desteğin son bulması için çağrı yaptı

Rusya ve Suriye, İdlib'deki sivillerin tahliyesini engelleyen militanlara yönelik desteğin sonlandırılması ve İdlib'deki durumun normale döndürülmesi için çağrıda bulundu.

Rusya-Suriye ortak koordinasyon merkezinden yapılan açıklamada, "İdlib'deki durumun istikrar kazanması için sınır ötesi mekanizma da kullanılarak silahlı gruplara yönelik desteğin ve korumanın tamamen son bulması gerektiğini düşünüyoruz" dendi.

Rusya ve Türkiye arasındaki mutabakatla 9 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes rejimine rağmen militanların 16 Ocak'tan itibaren hükümet güçlerinin mevzilerine ve yerleşim yerlerine saldırılarını sıklaştırdığını belirten ortak koordinasyon merkezi, söz konusu saldırılar nedeniyle sivillerin İdlib gerilimi azaltma bölgesinden tahliyesinin sekteye uğradığının altını çizdi.

13 Ocak'tan beri İdlib gerilimi azaltma bölgesinde militanların kontrolündeki bölgelerden Rusya ve Suriye'nin organize ettiği insani koridorlar üzerinden 1490 kişinin tahliye edildiğini kaydeden ortak koordinasyon merkezi, 4 Mart 2018'den itibaren tahliye edilen sayısının ise 46 bin 418 olduğunu bildirdi.

Merkez, Suriye hükümetinin geri dönen siviller için elverişli koşulların sağlanması için gereken tüm önlemleri aldığını ekledi.