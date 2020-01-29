Rusya: Suriye'de barışçıl yaşama dönmenin önündeki en büyük engel ABD

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de yaşamın normale dönmesi önündeki en büyük engelin ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tutumu ile Washington'un sert yaptırımları olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya ve Suriye'nin İdlib'deki sivillere yönelik kapsamlı saldırıları nedeniyle kaygı duyduklarını söylemişti.

Basın toplantısı düzenleyen Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bir soru üzerine Pompeo'nun açıklamalarına yanıt verdi.

Konaşenkov, Suriye'de yaşamın normale dönmesi önündeki en büyük engelin ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tutumu ile Washington'un sert yaptırımları olduğunun altını çizdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, "Suriyelilerin barışçıl yaşama dönme konusunda yaşadığı başlıca zorlukların temel nedeni, teröristlerden temizlenmiş bölgelerdeki gerçekten masum ve barışçıl Suriyelilere en sert yaptırımları uygulamakta tereddüt etmeyen, bu kişilere her türlü gıda yardımını, tıbbi, maddi ve mali desteği engelleyen ABD Dışişleri Bakanlığı" ifadelerini kullandı.