Putin uyuşturucudan hüküm giyen İsrailli genç kadın Issachar’ı affetti

Kremlin basın servisinden yapılan açıklaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da uyuşturucu bulundurma suçundan hüküm giyen İsrailli genç kadın Naama Issachar’ı affetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı af kararnamesinde şu ifadeler yer aldı:

“İnsanlık ilkeleri esasına dayanarak, 11 Ekim 2019 yılında Moskova Bölgesi Himki Şehir Mahkamesi tarafından hapis cezasına çaptırılan 1993 doğumlu Naama Issachar’ın af edilmesi ve kalan cezasının kaldırılmasına karar veriyorum.”

Daha önce Issachar’ın avukatları müvekkillerinin Rusya Devlet Başkanı Putin’den affedilmeyi istediğini belirtmişti. Moskova Bölgesi Af Komisyonu, Issachar’a af yasasının uygulanmasında bir sakınca olmadığını kaydetmişti.

Nisan 2019’da Moskova’daki Şeremetyevo Havalima’nında gözaltına alınan 25 yaşındaki Issachar’ın çantasında 10 gram uyuşturucu bulunmuştu.

Aynı zamanda ABD vatandaşlığı olan Issachar hakkında uyuşturucu bulundurmak ve kaçakçılığını yapmak suçlamalarıyla 7.5 yıl hapis cezası kararı verilmişti.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko Jr Issachar uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili suçlamaları reddederek kendi özel ihtiyacı için bulundurduğunu söylemişti.

Netanyahu'dan Putin'e teşekkür

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Naama Issahar'ın affedilmesinden dolayı Putin’e teşekkür etti. Netanyahu “Arkadaşım Başkan Putin’e Naama Issahar'i affettiği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, perşembe günü Putin ile biraraya geleceklerini ve Yüzyılın Anlaşması ve bölgedeki son gelişmeleri ele alacaklarını da sözlerine ekledi.

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Naama Issahar'ı affetme kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki temasların rolüne dikkat çekti.

Katz açıklamasında,“Rusya Devlet Başkanı Putin'in Naama Issahar'ı affetmek için imzaladığı kararnameyi memnuniyetle karşılıyorum. Tüm İsrail halkı gibi, Issahar'ı ailesi adına, özellikle de Naama'nın annesi Yaffe adına mutluyum. Naama'nın eve döneceğine sevindim” ifadelerine yer verdi.