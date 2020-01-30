Rus Dışişleri'nden Erdoğan'a yanıt: Suriye'deki yükümlülüklerimize bağlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Rusya, Astana'ya da Soçi'ye de sadık değil" açıklamasına Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Moskova'nın Astana süreci kapsamında Suriye'de çözüm konusunda üstlendiği yükümlülüklere bağlı olduğu vurgulandı.

ordusunun İdlib'e yönelik askeri harekatı nedeniyle Rusya'ya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya ile gerek Soçi gerek Astana'da bazı görüşmeler, anlaşmalar oldu. Bu anlaşmalara Rusya'nın sadık kalması halinde biz de aynı sadakatle yola devam ederiz. Şu an itibarıyla maalesef Rusya, Astana'ya da Soçi'ye de sadık değil" demişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında Erdoğan'ın sözlerinin hatırlatılması üzerine "Üstlendiğimiz yükümlülüklere bağlıyız" yanıtını verdi.