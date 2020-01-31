Petersburg’da bir spor ve konser kompleksinin çatısı çöktü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, St. Peterspurg’daki Peterburgskiy Spor ve Konser Kompleksi’nin çatısının çöktüğünü bildirdi. Enkaz altında kalan bir işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kazanın demontaj sırasında meydana geldiğini ve enkaz altında kalan bir işçinin cesedine ulaşıldığı belirtildi. Çöken alanın 25-28 bin metrekare olabileceği belirtilen açıklamada, olay yerinde 68 kurtarma görevlisi ve 18 iş makinasının çalıştığı kaydedildi.

Çatının çöküş anı, demontaj sırasında canlı yayın yapan Fontanka.ru haber sitesinin kameralarına yansıdı:

'Peterburgskiy' kompleksinin modernizasyon çalışmaları yapılıyordu

Spor ve Konser Kompleksi ‘Peterburgskiy’ Mayıs 1980’de hizmete girdi. 2017 yılında 2023’teki Dünya Hokey Şampiyonası’nın St. Petersburg’da yapılabileceği açıklandı. Kompleksin çağdaş spor standartlarına göre modernizasyonuna karar verildi. Modernizasyon çalışmalarından sonra dünyanın en büyük hokey arenası olması beklenen Peterburskiy’nin kapasitesinin 21.5 bin kişi olacağı ve konserlerde 23 bin kişiye kadar çıkabileceği belirtiliyor.