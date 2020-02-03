Rusya’da gaz patlamasında hayatını kaybeden Türklerin cenazeleri Türkiye’ye gönderildi

Yerel yönetimden Sputnik’e konuşan bir yetkili, fabrikada meydana gelen gaz patlamasında hayatını kaybeden Türklerin cenazelerinin memleketlerine gönderildiğini ifade etti.

Yetkili, “Hayatlarını kaybeden Türkiye vatandaşlarının cenazeleri memleketlerine gönderildi” açıklamasında bulundu.

Rusya Soruşturma Komitesi’nin bölge idaresinden verilen bilgiye göre geçen cuma Mtsensk kentinde metal kapı ve pencere üretilen bir fabrikada meydana gelen gaz patlaması sonucu binanın çatısı yıkıldı, olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Olaydan sonra Soruşturma Komitesi’nin bölge idaresi yetkilisi, Sputnik’e demecinde hayatını kaybeden kişilerden 2’sinin Türk, yaralı 3 kişinin de Türkiye vatandaşı olduğu bilgisini aktarmıştı.