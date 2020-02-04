Lavrov: Erdoğan, Kırım davetini reddetmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ukrayna ziyareti sırasında Kırım Tatar halkıyla ilgili sarf ettiği sözleri değerlendiren Lavrov, Rossiyskaya Gazeta gazetesine açıklamasında, “Türkiye’nin Kırım Tatar tutumuna yönelik yeni hiçbir şey dillendirilmedi. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile düzenli olarak yapılan görüşmelerde aynı tutumu sergiliyor. Türkiye’nin bu görüşünü biliyoruz. Kırım’da yaşananlara dışarıdan değil, bizzat kendi gözleriyle görülmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Lavrov, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım’ı ziyaret etme davetine sahip, bu daveti reddetmedi” diye ekledi.

Kırım’da Tatar veya başka bir halkın haklarının ihlal edildiğine dair bugüne kadar kimsenin tek bir delil sunamadığını kaydeden Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Elbette Türk komşularımızın bir yandan Ukrayna diğer yandan da Kırım’a yönelik politikalarını tarafsız yürüteceğini, Kırım’a yönelik yürüyüşler ve güç kullanma dahil bu eylemleri planlayan milliyetçi politikacılar ve radikallere prim vermeyeceklerini, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin söylemine başvurarak bu eğilimleri teşvik etmeyeceklerini umut ediyorum”.