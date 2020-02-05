Moskova’da bir kafede kedilerle birlikte yoga yapılıyor

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir kafe, zinde kalmak için motivasyonu arttırmanın bir yolunu buldu. Kafede verilen yoga seanslarında ev sahibi kediler misafirlere eşlik ediyor.

Sağlıklı bir yaşam sürmek, eşlik edecek bir partner de olduğunda daha kolay bir hal alıyor. İnsanları dinginleştirmesiyle bilinen kediler de bu tür bir yaşam için en iyi partner adayları.

Moskova’daki Kotomania isimli anti-kafe de (geçirilen vakit için ücret ödenen kafeler) kent sakinlerine bu imkânı sunuyor.

Muscovites can attend yoga classes at the Kotomania cafe as its resident cats lounge, stretch and find their own zen nearbyhttps://t.co/9zA0R5KpFx — The Moscow Times (@MoscowTimes) February 5, 2020

Kafenin kedileri, yoga seanslarında ziyaretçilere eşlik ediyor. Seanslar kafenin ayrı bir odasında, tamamen sakin bir ortamda gerçekleştiriliyor.

Diğer yandan kafenin ismi de Rusça ‘kedi’ anlamındaki ‘kot’ kelimesinden geliyor.