Rus askeri polisleri Suriye-Türkiye sınırında devriyeye devam etti

Borenkov’a göre, Rus askeri polisleri Suriye-Türkiye sınırında belirlenen güzergah üzerindeki devriyelerine devam etti. Rus Hava Kuvvetleri de havadan devriye gerçekleştirdi. Rus askeri hava araçları Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kamışlı Havalimanı’ndan havalandı.
© AA / Hasan Özkal
Borenkov, Suriye’deki teröristlerin İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde 17 yerleşim birimine saldırılarına devam ettiğini söyledi. Borenkov, söz konusu bölgelere 25 kez ateş edildiğini tespit ettiklerini belirtti.
Devriyelerin olaysız geçtiği de kaydedildi.
Devriye görevleri Rusya ile Türkiye arasındaki Suriye’nin kuzeyinde bir tampon bölge oluşturulmasına ilişkin anlaşma çerçevesinde gerçekleştiriliyor.
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