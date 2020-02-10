Rusya’ya gelen Çin’in yeni Yekaterinburg başkonsolosu 14 gün karantinada kalacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Yekaterinburg temsilcisi Aleksandr Harlov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Çin’in yeni Yekaterinburg Başkonsolosu Cui Shaochun'un kente ulaştığını ve görevine başlamadan önce 14 gün boyunca karantinada kalacağını ifade etti.

“Yeni atanan konsolos geldi. Karantinada tutuluyor. Kendisiyle ancak 14 gün sonra görüşebileceğiz” diyen Harlov, başkonsolosun hafta sonu Moskova’dan uçakla Yekaterinburg’a geldiğini sözlerine ekledi.

Çinli diplomatın hangi koşullarda karantinada bulunduğu sorusuna, “İyi koşullarda bulunuyor” yanıtını veren yetkili, başkonsolosun karantina süresi boyunca kendi konutunda zaman geçireceğini vurguladı.

Ölü sayısı 909'a çıktı, virüsten etkilenenlerin sayısı 40 bin kişiyi geçti

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Çin genelinde yeni ismi 'yeni koronavirüs zatürresi' (NCP) olarak duyurulan salgın nedeniyle ölenlerin sayısının biri Hong Kong’da olmak üzere 909'a, virüsten etkilenenlerin sayısının ise yaklaşık 6 bin 500’ünün durumu ağır olmak üzere 40 bin 171’e ulaştığı bildirilmişti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmeye başlamıştı.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü 'acil durum' ilan etmişti.