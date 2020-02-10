The National Interest Batı’nın neden Bastion’dan korktuğunu anlattı: Tam bir katil

The National Interest dergisinde yayınlanan makalede fırlatıldığında 3 bin kilogram ağırlıkla, büyük savaş gemilerine bile yıkıcı hasar verebilecek olan Bastion-P’nin Rusya'nın düşmanlarında kaygı yarattığı belirtildi.

The National Interest dergisi, Rus kıyı savunma sistemi Bastion-P’nin Rusya düşmanları için kabusa dönüşebileceğini belirtti.

Sebastien Roblin imzalı yazıda, Bastion-P’nin etkili bir şekilde düşmanın erişimini ve manevrasını kısıtlayan bölgeleri oluşturabildi, bu yeteneğinin yurtdışında önemli kaygılara yol açtığı ifade edildi.

Süpersonik gemisavar füzelerle donatılan Rus kıyı savunma sisteminin Baltık Denizi kıyısını koruma altına aldığı, Kırım’daki sistemlerin İstanbul Boğazı’nı, Kuril adalarına konuşlandırılan sistemlerin de Hokkaido adasını kapatabileceği kaydedildi. Bununla birlikte Bastion’un sadece kilit önemdeki savunma noktalarını korumak için kullanıldığına işaret edildi.

P-800 Oniks füzeleri sayesinde en az 600 kilometrelik kıyının güvenliğini sağlayan sistemin, savaşa hazır duruma getirilmesinin sadece 5 dakika sürdüğü vurgulandı.

Roblin, Oniks füzelerinin ses hızını yaklaşık 2.5 kat geçen hızının, hedefe yaklaşıldığında önlenmesini neredeyse imkansız hale getirdiğini yazdı.

Fırlatıldığında 3 bin kilogram ağırlığında olan başlığın büyük savaş gemilerine bile yıkıcı hasar verebileceği kaydedildi.