Rusya'dan Facebook ve Twitter'a 4'er milyon ruble para cezası

Moskova Sulh Mahkemesi, Rusya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ihlal ettikleri gerekçesiyle Facebook ve Twitter'ın 4 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Rusya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ihlal eden Facebook ve Twitter hakkında idari ceza davası açmıştı.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre davaya bakan Moskova Sulh Mahkemesi, Facebook ve Twitter'a 4'er milyon ruble (yaklaşık 63 bin dolar) para cezası kesti.

ABD'li şirketlerin, kararın yürürlük tarihinden itibaren 60 gün içinde cezaları ödemesi gerekiyor.