Putin: Rus hipersonik silahı, ABD'nin füze savunma sistemini anlamsız kılıyor

Vladimir Putin, Rusya Anayasası'nda yapılacak düzenlemeleri hazırlayan çalışma grubuyla bir toplantı yaptı. Toplantı sırasında çalışma grubu üyesi Zahar Prilepin, anayasada Rusya'nın nükleer statüsüne yer verilmesini önerdi.

Prilepin'in önerisini değerlendiren Putin, "Yurtdışında bazı uzmanlar, nükleer silahları anlamsız kılmak için çalışmalar yürütüyor. Örneğin; hepinizin çok iyi bildiği ABD'nin füze savunma sistemi de, Rusya'nın nükleer potansiyelini yok etmeye, anlamsız kılmaya yönelik. Ancak biz hipersonik silah geliştirdikten sonra ABD'nin girişimleri ve halihazırda harcadığı milyarlarca dolar anlamsız hale geldi" dedi.

Putin rakipsiz silahlar üreteceklerini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekileceklerini açıklamasının ardından Vladimir Putin, Rusya'nın dünyada rakibi olmayan yeni silahlara sahip olmayı planladığını söylemişti.

Putin "Bu silahların birçoğu yakında seri üretime hazır olacak. Taktik ve teknik özellikleri bakımından yurtdışındaki silahların çok daha ilerisindeler, eşi ve benzerleri yok" demişti.

Putin, 1 Mart 2018'deki Federal Meclis konuşmasında da Rus uzmanların geliştirdiği 'yenilmez' silah sistemlerinden söz etmişti. Rus liderin tanıttığı silahlardan biri, Kinjal hipersonik silahıydı. Putin, Rus hava güçlerinin kullanacağı Kinjal'i başarılı bir biçimde test ettiğini ve bu silahı ülkenin güneyinde yer alan güçlere gönderdiğini belirtmişti.