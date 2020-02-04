Ruslar, Putin’in önerdiği anayasa revizyonlarının önemli olduğunu düşünüyor

Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi'nin (VTSIOM) yaptığı anket, Rusların yüzde 80’inin, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önerdiği anayasa revizyonlarının önemli olduğunu düşündüklerini ortaya koydu. Ankete göre en çok takdir edilen öneriler ise asgari ücretin asgari geçim haddinin üzerinde sabitlenmesi ve emekli maaşlarındaki zorunlu artışlar.

Rus RBK gazetesinin anket sonuçlarına dayandırdığı haberine göre Rusların yüzde 80’i, Putin’in önerdiği anayasa revizyonlarının önemli olduğunu düşünüyor.

Ankete göre en çok takdir edilen öneriler ise asgari ücretin asgari geçim haddinin üzerinde sabitlenmesi ve emekli maaşlarındaki zorunlu artışlar.

Anket sonuçlarına göre Rusların yüzde 91’i, emekli maaşlarında, ödenek ve diğer sosyal ödemelerde düzenli olarak yapılacak zorunlu zamların anayasaya madde olarak alınmasını olumlu karşıladı. Yüzde 90’lık bir kısım ise asgari ücretin asgari geçim haddinin üzerinde sabitlenmesine yönelik girişimi olumlu karşıladı.

RBK’nın sunduğu verilere göre anket katılımcılarının yüzde 87’si, devlet başkanlığına aday olacak kişilerin sürekli ikamet yeterliliklerinin 10'dan 25 yıla çıkarılmasını desteklerken, yüzde 81’lik bir kısım da Rusya Anayasa Mahkemesi'ne, yasa tasarılarının anayasal uygunluğunu kontrol yetkisini arttırma fikrine destek çıktı. Rusların yüzde 68’i ise valilere, hükümet üyelerine, memurlara, hâkimlere, milletvekillerine, senatörlere ve belediye çalışanlarına, başka bir ülkede yabancı vatandaşlık ve oturma izni almalarının yasaklanmasını uygun buldu.

Habere göre katılımcıların yüzde 66'sı, Devlet Başkanı’nın kolluk kuvvet yöneticilerini ve bölge savcılarını Federasyon Konseyi’ne danıştıktan sonra atama hakkına destek çıktı, ayrıca daha önce iki dönem art arda görevde kalmasını öngören Devlet Başkanı’nın görev süresi ile ilgili maddeden ‘art arda’ ifadesinin kaldırılmasına olumlu yaklaştı.

Anayasanın uluslararası anlaşmalardan üstün kılınması girişimi ise Rusların yüzde 63’ü tarafndan destek gördü, yüzde 14’lük bir kısım ise böyle bir düzenlemeyi desteklemediğini ifade etti.

Ankete katılan Rusların yüzde 62'si Federasyon Konseyi'nin yetkilerinin genişletilmesini onaylarken, yüzde 61'i ise Duma’ya başbakanı, başbakan yardımcılarını ve bakanları onaylama hakkını verme önerisini destekledi.

Rusya genelinde bin 600 kişi ile telefon bağlantısı kurularak yapılan ankette Ruslara, anayasadaki olası revizyonların kendileri için önemli olup olmadığı da soruldu. Katılımcıların yüzde 79’u revizyonları önemli kabul etti, yüzde 16’sı da aksi yönde görüş bildirdi. Yüzde 5’lik bir kısım ise soruyu yanıtlamakta zorlandığını ifade etti.