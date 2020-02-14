Kremlin: Türkiye’nin, Ankara’daki Büyükelçi’mizin güvenliği adına gereken tedbirleri aldığına eminiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un, İdlib'de gerilimin arttığı bu dönemde kendisine tehditler yöneltildiğini söylemesine ilişkin olarak, “Türk tarafının Rus Büyükelçi’nin güvenliğini sağlamak adına gereken tüm önlemleri aldığından şüphemiz yok” açıklamasını yaptı.

Kremlin Sözcüsü Peskov'a, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'un Sputnik Türkiye'ye açıklamalarında, İdlib'de gerilimin tırmandığı bu dönemde Türkiye'de doğrudan tehditler aldığını söylemiş olması soruldu.

Peskov söz konusu soru karşısında, "Türk tarafının, hem Viyana Sözleşmesi hem de ilişkilerimizin ruhuna uygun olarak, Rus Büyükelçi'nin (Aleksey Yerhov), buradaki Rus şirketlerinin çalışanlarından her birinin ve Türkiye’de bulunan Rus kurumlarının güvenliği sağlamak adına gereken tüm önlemleri aldığından şüphemiz yok" dedi.