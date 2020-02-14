Rus vekil Slutskiy: Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Yerhov’a yönelik ‘İdlib’ tehditleri kabul edilemez

Rus vekil Slutskiy, Ankara’nın Rus diplomatlara yönelik trajedinin tekrarlanmasına izin vermeyeceğinden emin olduğunu belirtti.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, “Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi’ne yönelik İdlib’deki durumla ilgili tehditler, kimden gelirse gelsin kabul edilemez” diye açıkladı.

“Resmi makamların uyanık olması ve Ruslara zarar vermeye yönelik her türlü girişimin önünü alması” gerektiğini dile getiren vekil, “Ankara, diplomatlarımıza yönelik trajedinin tekrarlanmasına izin vermeyecek” dedi.

Daha önce Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Yerhov, İdlib krizi nedeniyle tehditler almaya başladığını açıklamıştı.