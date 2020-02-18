Rus Dışişleri: ABD’nin planları uzaydaki mevcut güvenlik sistemine zarar verecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’yi endişelendiren Kosmos-2542 uydusunun hareketinin herhangi bir tehdit teşkil etmediğini ve uluslararası hukuk normlarını ihlal etmediğini açıklayarak, ABD’nin uzay silahları ile ilgili planlarını uygulamaya geçirmesinin uzaydaki mevcut güvenlik sistemine onarımı mümkün olmayan zarar vereceği uyarısında bulundu.

Sputnik’in sorularını yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, aralarında Uzay Kuvvetleri Komutanı General John W. Raymond’un da bulunduğu bazı ABD’li yetkililerin, Kosmos-2542 adlı Rus uydusunun ABD’nin USA-245 (KH-11) casus uydusunu ‘takip ettiği’ yönündeki iddialarını yorumladı.

‘ABD Rusya’ya yönelik propaganda kampanyasına devam ediyor’

Rusya’ya göre, uzayda silahlanma yarışı kışkırtan ve uzayı yeni bir askeri çatışma alanına dönüştürmeye çalışan Washington'un bu yıkıcı eylemlerini maskelemek, ayrıca bu amaçla kapsamlı bir mali kaynağın tahsis edilmesini sağlamak amacıyla, Rusya'ya karşı propaganda kampanyası devam ediyor.

‘Rus uydusu ABD’nin objesi için tehdit oluşturmadı, uluslararası hukukun hiçbir ilkesini ihlal etmedi’

“Cihazımızın hareketinin ABD’nin uzay objesi için herhangi bir tehlike oluşturmadığının ve en önemlisi, uluslararası hukukun hiçbir ilkesini ve normunu ihlal etmediğinin altını çizeriz” diyen Rus yetkililer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kışkırtıcı saldırı, ABD'nin uzay güvenliği alanındaki durumun istikrarsızlaştırılmasının sorumluluğunu başkalarına yıkarak, uzayda silah konuşlandırmaya yönelik girişimlerini haklı çıkarmaya çalışan bir başka girişimi oldu.”

‘Rusya ve Çin’in uzayın silahlardan arındırılmış olarak korunması ile ilgili önerisinin alternatifi bulunmuyor’

Silahların uzaya konuşlandırılmasının, uzay nesnelerine yönelik güç kullanımının veya güç kullanma 'tehditlerinin önlenmesini öngören Rus-Çin anlaşma taslağının temelinde uzayın her türlü silahtan arındırılmış olarak korunması ile ilgili hukuki bağlayıcılığı olacak bir belgenin geliştirilmesi ile ilgili Rus-Çin önerisinin herhangi bir alternatifinin bulunmadığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

‘Washington’un askeri alanda üstünlük sağlamaya yönelik tüm girişimleri gerginliği tırmandırdı’

“Washington'u bir kez daha ihtiyatlı olmaya ve hem dünya toplumu hem de ABD'nin kendisi için son derece olumsuz sonuçları olacak sorumsuzca maceralardan vazgeçmeye çağırıyoruz. ABD’nin uzay silahları ile ilgili planlarının uygulamaya geçirmesi, uzaydaki mevcut güvenlik sistemine onarımı mümkün olmayan zarar verecek. Washington’un askeri alanda üstünlük sağlamaya yönelik önceki tüm girişimleri her zaman gerginliğin tırmanmasıyla ve silahlanma yarışında yeni turlarla sonuçlandı.”