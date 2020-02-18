Kayıt
01:59 18 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Rusya Dışişleri Bakanlığı

    Rus Dışişleri: ABD’nin planları uzaydaki mevcut güvenlik sistemine zarar verecek

    © Sputnik / Natalya Seliverstova
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 21
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104108/34/1041083466.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202002181041425104-rus-disisleri-abdnin-planlari-uzaydaki-mevcut-guvenlik-sistemine-zarar-verecek/

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’yi endişelendiren Kosmos-2542 uydusunun hareketinin herhangi bir tehdit teşkil etmediğini ve uluslararası hukuk normlarını ihlal etmediğini açıklayarak, ABD’nin uzay silahları ile ilgili planlarını uygulamaya geçirmesinin uzaydaki mevcut güvenlik sistemine onarımı mümkün olmayan zarar vereceği uyarısında bulundu.

    Sputnik’in sorularını yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, aralarında Uzay Kuvvetleri Komutanı General John W. Raymond’un da bulunduğu bazı ABD’li yetkililerin, Kosmos-2542 adlı Rus uydusunun ABD’nin USA-245 (KH-11) casus uydusunu ‘takip ettiği’ yönündeki iddialarını yorumladı.

    Sergey Ryabkov
    © Sputnik /
    Rusya’dan uydularından şikayetçi ABD’ye yanıt

    ‘ABD Rusya’ya yönelik propaganda kampanyasına devam ediyor’

    Rusya’ya göre, uzayda silahlanma yarışı kışkırtan ve uzayı yeni bir askeri çatışma alanına dönüştürmeye çalışan Washington'un bu yıkıcı eylemlerini maskelemek, ayrıca bu amaçla kapsamlı bir mali kaynağın tahsis edilmesini sağlamak amacıyla, Rusya'ya karşı propaganda kampanyası devam ediyor.

    ‘Rus uydusu ABD’nin objesi için tehdit oluşturmadı, uluslararası hukukun hiçbir ilkesini ihlal etmedi’

    “Cihazımızın hareketinin ABD’nin uzay objesi için herhangi bir tehlike oluşturmadığının ve en önemlisi, uluslararası hukukun hiçbir ilkesini ve normunu ihlal etmediğinin altını çizeriz” diyen Rus yetkililer, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Bu kışkırtıcı saldırı, ABD'nin uzay güvenliği alanındaki durumun istikrarsızlaştırılmasının sorumluluğunu başkalarına yıkarak, uzayda silah konuşlandırmaya yönelik girişimlerini haklı çıkarmaya çalışan bir başka girişimi oldu.”

    ‘Rusya ve Çin’in uzayın silahlardan arındırılmış olarak korunması ile ilgili önerisinin alternatifi bulunmuyor’

    Silahların uzaya konuşlandırılmasının, uzay nesnelerine yönelik güç kullanımının veya güç kullanma 'tehditlerinin önlenmesini öngören Rus-Çin anlaşma taslağının temelinde uzayın her türlü silahtan arındırılmış olarak korunması ile ilgili hukuki bağlayıcılığı olacak bir belgenin geliştirilmesi ile ilgili Rus-Çin önerisinin herhangi bir alternatifinin bulunmadığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    ‘Washington’un askeri alanda üstünlük sağlamaya yönelik tüm girişimleri gerginliği tırmandırdı’

    “Washington'u bir kez daha ihtiyatlı olmaya ve hem dünya toplumu hem de ABD'nin kendisi için son derece olumsuz sonuçları olacak sorumsuzca maceralardan vazgeçmeye çağırıyoruz. ABD’nin uzay silahları ile ilgili planlarının uygulamaya geçirmesi, uzaydaki mevcut güvenlik sistemine onarımı mümkün olmayan zarar verecek. Washington’un askeri alanda üstünlük sağlamaya yönelik önceki tüm girişimleri her zaman gerginliğin tırmanmasıyla ve silahlanma yarışında yeni turlarla sonuçlandı.”

    Etiketler:
    Kosmos-2499, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Şiddetli çatışmalara sahne olmuş kentte çok sayıda bina ve ev hasar gördü.
    İdlib’in stratejik Maarat el Numan kentine geri dönüşler başladı
    Karikatür
    Venezüella'da muhalefet lideri Guaido'nun amcası patlayıcılarla yakalandı
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet