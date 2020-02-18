Moskova'da SSJ-100 yolcu uçağı acil iniş yaptı

Rus Sukhoi Superjet 100 yolcu uçağının Moskova’nın Vnukovo Havalimanı’na acil iniş yaptığı bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan (EMERCOM) yapılan açıklamada, Berlin’den gelen uçağın, sensörlerin iniş takımında arıza olduğunu göstermesi üzerine saat 21.20’de acil iniş yapmak zorunda kaldığı ifade edildi.

İnişin sorunsuz geçtiği kaydedildi. Olayda kimse yaralanmadı.