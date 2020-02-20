Peskov: Putin, Erdoğan ve Ruhani zirvesi için çalışma yapılıyor, tarih henüz belirlenmedi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasında üçlü zirvesi yapılması için çalışma yürütüldüğünü ancak tarih üzerinde henüz mutabakat sağlanmadığını söyledi.

Basın toplantısında konuşan Peskov, "İran tarafıyla bu konuda görüşmeler yapıldı, zirve için çalışma yürütülüyor. Rus tarafı belirlenen tarihler için olur verdi ancak bildiğiniz gibi, üç liderin programları üzerinde mutabakat gerekiyor. Henüz bu süreç tamamlanmadı, tamamlandığında herkesi bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

'Olası Putin-Erdoğan zirvesi için somut bir tarih yok'

Peskov'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki İdlib konulu olası zirve için somut bir tarih konuşulup konuşulmadığı da soruldu.

Peskov, olası ikili zirve için henüz somut bir tarihin konuşulmadığı yanıtını verdi.