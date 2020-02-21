Putin, Erdoğan’la yapacağı telefon görüşmesi öncesinde kurmaylarıyla İdlib’i konuştu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la planlanan görüşme bağlamında Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ile İdlib’deki durumu ele aldı.

Gazetecilere konuşan Peskov, Putin’in Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle bir araya geldiğini belirtti.

Peskov, toplantıyla ilgili, “Ülkenin sosyo-ekonomik gelişimi görüşüldü. Özellikle de Rusya ve Türkiye liderleri arasında bugün planlanan telefon görüşmesi bağlamında İdlib’deki durum detaylı biçimde ele alındı” ifadelerini kullandı.

Toplantıda Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kremlin İdaresi Başkanı Anton Vayno, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin ve Rusya Devlet Başkanı’nın Çevre Koruma, Ekoloji ve Ulaşımdan Sorumlu Özel Temsilcisi Sergey İvanov katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saat 18.00 gibi Putin ile telefon görüşmem olacak. Şu an itibarıyla İdlib'deki tüm gelişmeleri ele alacağız" demişti.