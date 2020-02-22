Rus Dışişleri: Bir Rus yetkili İspanya'da ABD'nin talebiyle gözaltına alındı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor) Bitki Karantina Merkezi'nde görev yapan Krasilova'nın 14 Şubat'ta Tenerife'de gözaltına alındığını açıkladı.

Krasilova'nın kısa süreli iş seyahati için İspanya'ya giden Rus resmi heyetinde bulunduğuna dikkat çeken Rus Dışişleri, "Resmi olmayan bilgilere göre Krasilova'nın gözaltına alınması ABD tarafının talebiyle gerçekleşti. Eğer doğruysa bu, ABD hükümetinin tüm dünyada 'Rus avına' devam ettiğini gösteren yeni bir vakadır. Bu tutum kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Rusya'nın İspanya Büyükelçiliği'nin Krasilova'ya yasal hak ve çıkarlarının korunması için azami destek sunacağını vurguladı.