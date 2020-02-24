Hindistan'ın ilk astronotu: Rusya'da kışlar uzaydan daha karanlık

1984'teki uzay yolculuğunu anlatan Hindistan'ın ilk astronotu Rakesh Sharma Rusya'da kış aylarında uzun süren karanlık günlerden çok etkilendiğini, kışların uzaydan daha karanlık olduğunu söyledi.

Hint astronot Rakesh Sharma, uzayda kaldığı süre boyunca çeşitli zorluklar yaşadığını ancak Rusya'da kış aylarında uzun süren karanlık günlerin de kendisini çok zorladığını kaydetti.

4 Hint astronot, Hindistan'ın ilk insanlı uzay görevi için Rusya'da eğitim alıyor. Russia Today'e konuşan Hindistan'ın ilk astronotu Rakesh Sharma, 1984'teki uzay yolculuğundaki izlenimlerini anlattı.

1984 yılında Sovyet Soyuz T-11 uzay aracıyla uzaya giden üç kişilik mürettebat içinde yer alan Sharma, "Kişisel olarak, bu hayatı değiştirecek bir gelişmeydi. Yaşadığım deneyim muhteşemdi" dedi.

Dünyada uykuya dalma sorunu çekmeyen birinin uzayda sorun yaşamayacağını belirten Sharma, "Öyle bir an geliyor ki, vücudunuz dinlenmek için can atıyor ve uyumak istiyorsunuz. Astronotların uzayda fiilen mahrum kaldıkları şey, yoğun bir iş gününün ardından yatağa uzandığınızda yaşadığınız rahatlama hissi" ifadelerini kullandı.

"Uzayda kapalı bir ortamda uzun süre çalışmak mürettebat için zorlayıcı bir durum. Kolay bir yaşam değil. Antarktika seyahati daha kolay olurdu, zira soğuk ve kapalı bir ortamda yaşamak zorunda olsanız bile, dışarı çıkıp karda yürüyüş yapabilirsiniz" diye devam eden Sharma, astronotları stresten koruyan şeyin yemek olduğunu, bundan dolayı Hint yemekleri de dahil birçok çeşitte yemek sağlandığını ve bunun faydasını gördüklerini ekledi.

1984'te uzaya gitmeden önce şu anda 4 Hint astronotun hazırlıklarını sürdürdüğü, Moskova yakınındaki Star City Yuriy Gagarin Astronot Yetiştirme Merkezi'nde eğitim aldı.

Rusya'da kaldığı dönemdeki anılarını da anlatan Sharma, kendisini en fazla karanlık havanın etkilediğini söyledi.

Sharma, "Beni Rusya'da en çok zorlayan şey, Rusya'da kışların uzaydan daha karanlık geçmesi. Uzayda hava sadece 45 dakika karanlık kalıyor ve ardından güneş doğuyor. Rusya'da ekimden şubata kadar karanlık çok daha uzun sürüyor" dedi.