Peskov: Rusya, Türkiye ve İran arasında Suriye konulu  olası zirvenin tarihi ve yeri hakkında bir netlik yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Türkiye ve İran arasında Suriye konulu olası bir zirvenin nerede ve ne zaman gerçekleştirileceği konusunun henüz netlik kazanmadığını, liderlerin programında ayarlama yapılması için görüşüldüğünü ifade etti.

Gazetecilere konuşan Peskov, Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasında olası bir zirvenin tarihi ve yeri ile ilgili soru karşısında “Liderlerin programında ayarlama yapılması konusunda diplomatik kanallar üzerinden görüşmeler sürüyor” ifadelerini kullandı.

‘İran’daki koronavirüs salgını nedeniyle zirvenin orada gerçekleştirilebilmesi olasılığına dair bir cevabım yok’

Peskov, İran’daki koronavirüs salgını nedeniyle zirvenin Tahran’da gerçekleştirilmesinin ne kadar mümkün olduğuna dair bir şey söyleyemeyeceğini belirtti. Nitekim üçlü zirve gerçekleştirme sırası şimdi İran’daydı.

Peskov, “Henüz bu konuda bir cevabım yok” dedi.

‘Dörtlü zirve konusunda yeni bir gelişme yok’

Peskov, ayrıca Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya’nın katılımıyla Suriye konulu bir zirve gerçekleştirilmesi ihtimali konusunda da yeni bir detay olmadığını ekledi.