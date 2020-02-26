Rusya Anayasası'nda yapılacak değişikliklere ilişkin halk oylaması 22 Nisan'da gerçekleşecek

Rusya Anayasası'nda yapılacak düzenlemelerin hazırlanması için kurulan anayasa komisyonunun eş başkanlarından Pavel Kraşeninnikov, Rusya halkının 22 Nisan'da anayasal düzenlemeleri oylamak üzere sandığa gideceğini ifade etti.

Kraşeninnikov, 22 Nisan tarihinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylandığını söyledi.

Putin, 19 Aralık'taki yıllık basın toplantısında anayasal düzenlemeler yapılmasını önermiş ve sonrasında yapılması planlanan değişiklikler için çalışmalara hızlı bir şekilde başlanmıştı.

Putin, düzenlemelerle ülkenin kalkınmasına ilişkin en önemli çözümlerin geliştirilmesinde sivil toplumun, siyasi partilerin ve bölgelerin oynadığı rolün artırılmasının hedeflendiğini kaydetmişti.