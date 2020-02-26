Rus vekil: ABD, Türkiye’ye Patriot vermeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Şu anda Amerika'nın bize vereceği Patriot yok” sözlerini değerlendiren Rus milletvekili Şvıtkin, ABD’nin ‘başını dik tutar’ gibi görünmek için Türkiye’ye Patriot vermeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Patriot meselesine gelince, ben çok net olarak söyleyeyim, şu anda Amerika'nın bize vereceği Patriot yok. Biz teklifimizi yaptık; "Eğer bize Patriot gönderecekseniz, biz sizden de Patriot alabiliriz." Ama şu anda benim aldığım istihbarat ise verebilecekleri bir Patriot yok. Ellerinde böyle bir şey yok” ifadelerini kullanmıştı.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Sputnik’e açıklamasında, “Mevcut durumda ABD’nin Türkiye’ye Patriot vermekten kaçınacağını düşünüyorum, çünkü bir şekilde 'başını dik tutar gibi görünmek için' için çaba gösterecekler” dedi.

Rus vekilin görüşüne göre, ABD Türkiye’ye Patriot verse bile bu, hiçbir şekilde genel durumu değiştirmeyecek.