Peskov: Putin'in planlarında 5 Mart'ta İstanbul'da Erdoğan'la bir görüşme henüz bulunmuyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü açıklamasında Putin'le İdlib'deki durumu görüşmek üzere 5 Mart'ta İstanbul'da büyük bir olasılıkla bir araya geleceklerini söylemişti.

Dmitriy Peskov'a basın toplantısında Putin'in 5 Mart'ta İstanbul'a gitmeyi planlayıp planlamadığı soruldu.

Peskov, "Şu anda Putin'in planlarında 5 Mart'ta böyle bir görüşme yapılması yer almıyor. Putin'in 5 Mart için farklı iş planları mevcut" yanıtını verdi.

Peskov, öncelikle İdlib'deki krize ilişkin istişarelerin devam etmesi için Rusya ile Türkiye arasında uzmanlar düzeyinde çalışma görüşmeleri yapıldığının da altını çizdi.

Erdoğan, gazetecilerin "İdlib konusundaki 4'lü zirve 5 Mart'ta olacak mı? Yeri neresi olacak? Rusya'nın tutumunda bir değişiklik gözlemliyor musunuz?" sorusu karşısında şu yanıtı vermişti:

"Bu dörtlü zirve konusunda şu anda "Kesin değil" dersem daha yeridir. Çünkü Sayın (Vladimir) Putin "Biz bunu ikimiz beraber yapsak daha isabetli olur" gibi bir teklif getirince, ben dedim ki "Bu da olabilir, 4'lü de olabilir. Şu anda İdlib'de bizim ikimizin kararı çok büyük önem arz ediyor." Tarih konusunda hemen hemen mutabık sayılırız, yani 5 Mart itibarıyla… Yeri itibarıyla büyük ihtimalle İstanbul olacak. Bu arada ikili, dörtlü meselesini yine görüşmelerle devam ettireceğiz. Moskova'ya giden heyetimiz ile Ankara'ya gelen Rus heyet arasında Ankara'da görüşmeler yapılıyor. Bu heyetler arası görüşmenin neticesine göre de biz tekrar telefon diplomasisini devam ettireceğiz."