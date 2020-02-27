Reuters: Türkiye destekli muhalifler, İdlib'de M4 ve M5 karayollarının buluştuğu Serakib'in kontrolünü sağladı

Serakib, M5 ve M4 karayollarının buluştuğu ve ikiye bölündüğü bir kavşak nokta. Bu yüzden kasaba, çok büyük bir stratejik öneme sahip.

Bu bilgiye göre Suriye ordusu, geçen haftalarda kontrolünü tamamıyla eline aldığını duyurduğu karayollarındaki hâkimiyetini kaybetti.

İç savaş boyunca, özellikle çatışmalar kuzeyde yoğunlaştığında karayollarını kontrol altına almak Şam'ın ve muhalif kuvvetlerin ana hedeflerinden biriydi. Stratejik olarak kritik bir öneme sahip M5 karayolu, Halep’ten başlayıp güneydeki başkent Şam’a kadar uzanıyor. M4 karayolu ise Halep’i Akdeniz’e bağlıyor.