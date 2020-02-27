'ABD, Rusya'ya nasıl yaşayacağını öğretmeye çalışmaya son vermeli'

Kırım Parlamentosu Uluslararası İlişkiler ve Halk Diplomasi Komitesi Başkanı Yuriy Gempel, Rusya'ya Kırım'ın 'işgaline' son verme çağrısı yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Kırım'ın statüsüyle ilgili spekülasyonlardan vazgeçmeye davet etti.

Gempel, "Pompeo, Kırım'ın Rus statüsüyle ilgili spekülasyonlarda bulunmaya, Rusya'ya nasıl yaşayacağını öğretmeye ve başka bir ülkenin iç işlerine müdahaleye bir son vermeli. Rusya Federasyonu'nun bütünlüğüne kast etme girişiminde bulunmak yerine siyasi ve diplomatik düzlemde doğru hareket etmenin vakti geldi" dedi.

Gempel, bazılarının bu gerçeği tanımayı reddetse de, Kırım Rusya topraklarına sonsuza dek geri döndüğünü vurguladı.

Mike Pompeo, ABD'nin Kırım'ın Rus statüsünü asla tanımayacağını belirterek Moskova'nın 'işgale' son vermesi gerektiğini savunmuştu.