Rusya: Türk yetkililer yaklaşık 130 bin sığınmacıyı Yunanistan sınırına doğru gitmeye zorluyor

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, Türk yetkililerin yaklaşık 130 bin sığınmacıyı Yunanistan sınırına doğru gitmeye zorladığını, Ankara’nın bu kişileri Yunanistan’a sokmaya çalıştığını belirtti.

Juravlyov, bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, Türk yetkililer tarafından yaklaşık 130 bin sığınmacının Yunanistan sınırına doğru gitmeye zorlandığını, bu kişilerin Yunanistan’a sokulmaya çalışıldığını ifade etti.

Suriye-Türkiye sınırındaki bölgelerde, 85 bini Hazano, Sarmada, Şeyh Hasan, Baskariya, Darkuşa, Salkin sığınmacı kamplarında olmak üzere yaklaşık 200 bin sığınmacının bulunduğuna dikkat çeken Juravlyov, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Barış Pınarı Harekatı sırasında bölgede geleneksel olarak yaşayan çoğu Kürt olmak üzere yaklaşık 135 bin kişinin orayı terk ettiğinin altını çizdi.

Juravlyov, “Şu anda Türkiye Cumhuriyeti makamları daha önce Türk-Yunan sınır bölgesindeki geçici kamplarda bulunan yaklaşık 130 bin sığınmacıyı Yunan sınırına doğru gitmeye zorluyor. Bu kişilerin 3’te ikisi Suriye vatandaşı değil, Afganistan, Irak ve Afrika ülkeleri vatandaşları. Türkiye bu kişileri Yunanistan’a gitmeye zorluyor” diye konuştu.

Juravlyov ayrıca Türk yetkililerin Suriye’de Kürtlerden temizlenen bölgelere etnik Türkmenleri zorla yerleştirmelerinin bu bölgelerdeki nüfusun etnik unsurlarının kökten değişmesine yol açtığını ifade etti.

Rus askeri yetkili, Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin elindeki objektif verilerin ‘ilgili ülke ya da kuruluşların, Suriye ordusunun Ocak-Şubat 2020’de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki teröristlere bulunmak zorunda kaldığı karşı eylemleri ‘insani kriz’ suçlamaları için kullanmaya yönelik tüm girişimleri’ çürüttüğünü vurguladı ve ekledi:

“Bu açıklamalar ön yargılı olup kesinlikle gerçeği yansıtmıyor.”